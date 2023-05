Ezt követően aztán jött a már megszokott óriási küzdelem, amiben egyik csapat sem tudott jobb lenni a másiknál, s így egál mellett közelített a nagyszünet, s döntetlennel is mentek a pihenőre a gárdák.

A folytatásra az NKA jött ki élesebben, s egy 23–4-es rohanással nyitott Meleg vezérletével, ami egyre nagyobb nyomást helyezett Bíró Olivérékre. A Panthers kapitánya gyorsan be is gyűjtötte a harmadik és negyedik személyi hibáját, ami a játék ezen szakaszában fájdalmas volt a hazaiaknak, de az még inkább, hogy Horti is nem sokkal később eljutott erre a pontra.