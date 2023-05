Nagyon nehéz feladattal kell szembenéznie hétfőn 19 órától a PMFC-nek a labdarúgó NB II.-ben, azonban talán nem is jöhetett volna jobbkor ez a mérkőzés számára. Ugyan a pécsiek is a hullámvölgyből igyekeznek kikapaszkodni, az MTK Budapest is épp ebben a helyzetben van. A kék-fehérek az elmúlt fordulókban kikaptak a Szombathely, a Siófok, a Soroksár és a Tiszakécske ellen, illetve legutóbb ikszeltek az Ajkával. Igaz, a legutóbbi mérkőzés már azt mutatja, ők is elkezdtek visszatalálni a helyes útra, talán a PMFC még hazai pályán legyűrheti őket.

Természetesen ehhez az is kell, hogy a pécsi támadók megtalálják a góllövőcipőiket, hiszen az elmúlt hat mérkőzésen egy találatot sikerült begyötörniük, ami a Kazincbarcika elleni egy pontot jelentette.

A legutóbbi Gyirmót elleni iksz azonban biztató jel lehet, hiszen tizenegy összecsapást nem tudtak előtte lehozni kapott gól nélkül Pejovicsék, míg az ősszel a Rácz-Katona belső páros a bajnokság legstabilabb alakzata volt Helesfayval.