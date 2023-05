Szomorú hír a PEAC szurkolóinak számára, hogy a vasárnapra tervezett családi nap a szélsőséges időjárás miatt elmarad. A tervek szerint június 17-én pótolják majd az eseményt. A bátraknak viszont érdemes melegen öltözniük, ugyanis az NB III.-as bajnoki nem marad el. A PTE-PEAC labdarúgócsapata a Közép-csoport harminchetedik fordulójában a középmezőnyben tanyázó Dunaújvárost látja vendégül vasárnap 17 órától.

Hosszú veretlen szériát tudhat maga mögött Lőrinc Antal legénysége, ezt pedig tovább lehet nyújtani, hiszen a dunaújvárosi együttes az elmúlt négy találkozójából mindössze három pontot gyűjtött, Igaz, a két alakulat között mindössze négy egység volt a PEAC javára, tehát motivációból nem lesz hiány vendég oldalon.

Kettejük novemberi párharcán a pécsi klub hoppon maradt. A véghajrában háromszor is kapitulált Pölöskei, még ha az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 77. percben Temesvárit kiállították.

Ez is jól mutatja, hogy nincs sok különbség a két csapat között. Egyetlen hiba, illetve egy dekoncentrált pillanat is nagyon sokba kerülhet.

Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a PEAC mindent megfog tenni annak érdekében, hogy megnyerje idénybéli utolsó hazai összecsapását mindentől független.