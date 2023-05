Május 6., szombat, 12.00

Szentlőrinc II.–PTE PEAC II.

Aligha lehetne jobb állapotban Szolga Gorán együttese, így nem is csoda, hogy a házigazda úgy érzi, hogy jelenleg bárkit képes lehet legyőzni. Mindenesetre ezúttal fel lesz adva a lecke, ugyanis a bajnokság egyik legjobb formájában lévő alakulata ellen lehet bizonyítani, de ez talán csak még inkább motiválja majd a szentlőrinci fiatalságot. A tabellát elnézve azért a vendégcsapatnak valószínűleg nem kell a szomszédba menni motivációért, hiszen még az ötödik pozíció megszerzése sem tűnik elérhetetlennek. Kettejük őszi párharcából meg tovább táplálkozhat a pécsi klub, hiszen akkor könnyedén begyűjtötte a három pontot Molnár Gábor legénysége (3–0).



Május 6., szombat, 17.00

PVSK–Pécsvárad

A Pécsvárad nagy álma szertefoszlott hét közben, de ki kell tűzni egy új célt, ami még hajthatja az együttest az idény hátralévő részében. Az ezüstérem megszerzése érdekében is fel kell kötni a gatyát, hiszen a Bóly még nem hagyta veszni a dolgot. Mindenesetre Varga Lászlónak nem maradt sok ideje felrázni fiait, márpedig a PVSK otthonában meg kell dolgozni a sikerért. Schneider Gábornak sincs egyszerű feladata: játékosai két fronton bizonyítanak, ráadásul az érettségi időszaka is sokakat érint. Amennyiben viszont a házigazda képes elhinni, hogy győztesen jöhet ki ebből az ütközetből, akkor jókora esély nyílik a hazai diadalra.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Egy héttel ezelőtt még úgy beszélhettünk volna a Pécsváradról, mint bajnokaspiráns, de ettől függetlenül nagyon kemény feladat előtt állunk. Ebben az osztályban a játékerejük meghatározó, de szeretnénk jó eredménnyel előrukkolni. Feltett szándékunk, hogy egy bravúrt hajtsunk végre!

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Csapatunkat súlyos sérülések sújtják, ennek ellenére célunk a három pont begyűjtése. Múlt héten nem tudtunk tizenegy egészséges játékost kiállítani a Mohács elleni rangadóra, de szerencsére a hétvégén már két eltiltását letöltő játékosunk is bevethető lesz. Gratulálunk a Mohácsnak a bajnoki címhez!



Lovászhetény–Nagykozár

A Lovászhetény sebzetten is odatette magát hét közben a bajnok ellen, hétvégére viszont valamivel jobb lesz a helyzet. Nem csak azért, mert az újonc papíron könnyebb ellenfélnek számít, hanem azért is, mert az eltiltásból visszatérő Rácz Ervin is bevethető lesz, plusz abban is lehet bízni, hogy a sérültek közül is valaki felépül. Ezzel szemben a Nagykozárnál legutóbb ugyan becsúszott egy vereség, de azt megelőzően remek formát mutatott Sütő Szabolcs alakulata, így egyetlen percig sem veheti félvállról az összecsapást a házigazda, különben nagyon könnyen ráfázhat.



Május 7., vasárnap, 17.00

Sellye–Villány

A Villánynak eszmélnie kell a szerdai sokkból, más esetben a Sellye is jó eséllyel indul a skalpszerzésért. Nem is feltétlen a botlás ad okot a villányiaknak az aggódásra, sokkal inkább az, hogy a gól­érzékeny támadók nem találják a góllövő cipőjüket. Tegyük hozzá, a hazai brigád idei formáját látva az is benne van a pakliban, hogy a Villány kiütéses győzelmet arat, így újult erővel vághatna neki az utolsó heteknek Kósa Zoltán együttese.



Szederkény–Bóly

A vasárnapi játéknap legjobban várt meccsét rendezik Szederkényben, ahol két olyan csapat találkozik egymással, akik szeretik igazi focival elérni céljaikat. Tomin Milánnak abból a szempontból mindig kicsit szerencséje van, hogy számolhat olyan spílerekkel is, akik akár már a másodosztályban is letették névjegyüket. Igaz, ettől függetlenül egy nyerő taktikát kell választania, na meg egy fecske nem csinál nyarat. A túloldalon nem egészen úgy alakultak az elmúlt hónapok, ahogyan azt sokan várták, de a Pécsvárad bukdácsolásával megnyílt az esély az ezüst­éremre, ez pedig hatalmas motivációt jelent. Kettejük őszi párharca is egy végletekig kiélezett találkozót hozott. Akkor elég volt Vénosz Soma büntetője a bólyi győzelemhez, de meglepődnénk, ha most elég lenne egyetlen találat a sikerhez.



A hétvégi, huszonhetedik fordulóból a Kétújfalu–Mohács mérkőzést már korábban lejátszották. A találkozó 11–0-s mohácsi győzelmet hozott.

Szabadnapos lesz: Mohács, Kétújfalu, Komló, Siklós.