Kaposvár–PVSK-Mecsek Füszért 15–16 (3–2, 3–1, 1–4, 4–4, 4–5)

Férfivízilabda-NB I., 11. helyért.

A PVSK gólszerzői: Keresztúri 5, Kolozsi 3, Lajkó 3, Gaszt R. 3, Csorba 2.

Török Viktor, a PVSK vezetőedzője: – Nagyon szoros, küzdelmes és kiegyensúlyozott mérkőzés volt, amely büntetőkkel dőlt el. Ezzel úgy gondolom, megérdemeltük a bajnoki 11. helyet. Már a rendes játékidőben is nyerhettünk volna, 6–3-ra is vezettünk, de megint kiengedtünk, így szoros lett a találkozó. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki ebben az évben, ebben a nagyon bonyolult menetelésben segítette a munkánkat. Az edzőknek, az utánpótlás csapatok játékosainak, a szakvezetőknek és az első csapatban szereplő valamennyi játékosnak, valamint nagyon lelkes közönségünknek is nagy elismerés jár, ők is nagyon sokat tettek a csapatért.