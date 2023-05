Gyenge András 1943. július 7-én Pécsett született. Általános iskoláit is itt végezte. Fiatal korában a párbajtőrvívással is megpróbálkozott, a PEAC-ban OB I-es csapatának tagja is volt, de közben kosárlabdázott is, és végül az utóbbi sportágat választotta - olvasható a klub honlapján.

Forrás: pvsk.hu

1961-ben a Nagy Lajos Gimnázium kosárlabda csapatával Országos bajnokságot nyert. Edzője, id. Czéh László volt, aki negyven éves kora után, néha még együtt játszott velük a csapatban. 1966-ban került a PVSK-hoz, ahol 1971-ig játszott, majd az Pécsi Ércbányászban, és az utódegyesületben, a PMSC-ben pattogtatta a labdát.

1976-ban került a Vasutas Öregfiú kosárlabda csapatához, amelynek egyik alapító tagja, majd játékosa és a későbbi időszakban lelkes támogatója is volt. Még 50 éves kora után is, ameddig egészségi állapota engedte, játszott az öregfiúknál. Tíz évig, (1989-1998) volt a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke. Az akkori női csapatban, a PVSK-Dáliá-ban vezetőségi tag volt.

Csaknem 40 évig egy helyen, a Baranya Megyei Munkaügyi Bíróságon dolgozott, annak elnöke volt. 2012-ben innét ment nyugdíjba.

Fia Gábor is örökölte a sport szeretetét, aki egy időben a PEAC-Pécs-nél sportigazgatóként dolgozott.

Dr. Gyenge András személyében egy igazi sportembert, a kosárlabda sport egyik meghatározó személyiségét vesztette el Pécs városa.