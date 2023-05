Szrecsko Szekulovics, a PVSK-Veolia vezetőedzője: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra! Nehéz itt nyerni az akadémia csarnokában, egy héttel ezelőtt például simán kikaptunk. Most is nagy csatát vívtunk, a hazaiak végig keményen harcoltak, vissza is kapaszkodtak a mérkőzésbe, de végül sikerült győznünk. Breakelőnybe kerültünk ezzel a sikerrel, immár a mi kezünkben van a sorsunk, de nagyon észnél kell lennünk, mert teljesen más meccs lesz a pénteki! Itt van a nagy sansz, egy lépésre vagyunk a bajnoki címtől, de ez most egy ezer mérföldes lépés.