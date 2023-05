Egy városi rangadón, de egy bajnoki döntőben is sokszor mehet a kukába minden, amit sejthettünk eddig a küzdő felekről, hiszen ilyen kiélezett helyzetben felborulhat a pálya. Nagyjából az első percek előtt abban lehetünk biztosak, hogy a szurkolói támogatás rengeteget fog számítani. Ezzel pedig nem is lehet probléma, hiszen egy óra leforgása alatt elfogytak a jegyek a szerdai NKA Pécs– PVSK-Veolia találkozóra.

Mégis lássuk, hogyan jutottak el eddig a csapatok, hogy most egymással ütközhessenek meg: az alapszakaszt az akadémisták 24 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az élen, míg a Panthers 21–5-ös mérleggel a második helyen futott be. Ez annak is köszönhető volt, hogy a Vasút mind a két NKA elleni találkozóját elvesztette a bajnokságban. Sőt, az őszt záró derbivereség Juhász Olivérnek a kispadba került, s ekkor tért vissza Szrecsko Szekulovics az egyesülethez. Már a szerb szakember nevéhez fűződött a revans is a Hepp Kupában, illetve a sorozat későbbi megnyerése.