Eseménydúsan alakult az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság huszonhatodik fordulója: elmaradt rangadó, gólfesztiválók, egyéni remeklések.

A Lovászhetény hatalmas skalpot szerzett azzal, hogy lenullázta idegenben a Bólyt. Rácz Ervin találata elégnek bizonyult a három ponthoz, de óriási érdeme van a sikerben a védelemnek, így gyakorlatilag az egész hátsó szekció lovászhetényi játékosokból állhatna. Mindenesetre Szűcs Krisztián kihagyhatatlan volt bravúrjainak köszönhetően, de Kozma Roland is tökéletesen tette a dolgát. Csapattársuk, Kovács Attila pedig kiválóan osztogatott a középpályán.

A PVSK nem nyert olyan könnyedén a Szentlőrinc II. otthonában, sőt, a házigazda igencsak jól tartotta magát, ezért nagyot kellett Kerényi Dániel remeklése. A másik pécsi klub, a PTE PEAC II. háza táján nehezen indult be a szekér, de ez nem Laki Jánoson múlt, aki jobban söprögetett, mint egy nagyüzemi gépezet. Oszvald játéka is dicséretre méltó, de Bóka is hozta a tőle megszokottat.

A Sellye a sereghajtó ellen játszadozhatott, de Jónás Gergő és Somogyi László sem vette félvállról a párharcot. Előbbi mesterhármast jegyzett, míg utóbbi négyszer volt eredményes.

A vasárnapi játéknap legjobban várt meccsén a Komló valósággal átgázolt a Villányon. Igaz, nagyon kellett a bravúros meneteléshez, hogy Tóth Adrián és Kardos Szabolcs is tökéletes napot fogjon ki.