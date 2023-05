Huszonnyolc mérkőzés, egyetlen győzelem: nem egy olyan statisztika, amivel a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata büszkélkedhet, de voltak olyan tényezők, amelyek azért jócskán megnehezítették a pécsi együttes dolgát. Mindenesetre a vezetőedző, Kovács Dénes magára vállalta a gyenge szereplést, és nyíltan összegezte lapunknak a klub 2022/23-as idényét.

Kilenc esztendeje még arról lehetett írni, hogy a PINKK-Pécsi 424 megnyerte az élvonalbeli bajnokságot, azonban az elmúlt években inkább már csak azon izgulnak a drukkerek, hogy hányadikként jut a csapat az alsóházba, vagy hogy épp sikerül-e győzelemmel zárni.

Hozzászoktak a vereséghez

Ennek a kemény évnek a lezárásán dolgozik jelenleg is a csapat, de egyetlen egy dolog biztos: teljes megújulásra van szükség mind játékosok, mind pedig minden más téren. – A legnagyobb felelőse ennek az idei szereplésnek én vagyok, és az én stábom – vélekedett Kovács Dénes. – Nem lehet a játékosok nyakába varrni az idényt, viszont azt meg kell érteni, hogy sajnos ezek a lányok gyakorlatilag hozzászoktak ahhoz, hogy rendszeresen vereséget szenvednek. Mindenképpen az lenne a cél, hogy olyan kosárlabdázókat tudjunk igazolni, akik nincsennek hozzászokva ahhoz, hogy minden fordulóban 30-40 ponttal kikapnak. Az anyagi lehetőségeink adottak, de nyilván nem világsztárokat kell igazolnunk. Ennek ellenére nagy szükségünk van olyanokra, akik egy új színt és új hozzáállást hoznak a csapatba, mert csak akkor tud ez a klub elindulni felfelé, márpedig a múlt alapján kutyakötelessége.

Nehéz kedd reggelek

Laikusként is lehet gondolni, hogy sokszor a motiváció hiányzott, de nagyon nehéz egy kedd reggeli edzésre motiválni magadat úgy, hogy pontosan tudod, hogy az esélytelenek nyugalmával lépsz parkettre a hétvégén. – Le a kalappal a lányok előtt! Megértették, hogy meccset kell nyernünk – osztotta meg gondolatait Kovács. – Volt is már csapat, nem is olyan régen (Zalaegerszeg), akik úgy estek ki, hogy nem nyertek meccset, ráadásul két idegenlégióssal a keretben. Ezt a csúfságot próbáltuk elkerülni. Tudatosult a lányokban, hogy bárhogy is alakul az évük, eltudják majd mondani azt, hogy ebből a nehéz helyzetből is kihoztak egy győzelmet. Tény, hogy ez nem jelent sokat, mert az utolsó helyet már bebiztosítottuk a tabellán sajnos, de mégis más az egésznek a megítélése, hogy mi ilyen körülményke között, idegenlégiós nélkül is tudtunk mérkőzést nyerni a végén, ehhez pedig nagyon komoly kitartásra volt szükségük.

Más kultúrát építenének

Gyökeres változásra van szükség, de mindennek megvan a maga ideje. – Az lenne a legfontosabb, hogy más kultúrát építsünk. Ki lehet kapni, de azt harcosan, olyan akarattal és ellenállással, ami a szurkolóknak, támogatóinknak is megfelel – nyilatkozta lapunknak a pécsi vezetőedző. – A kosárlabda nem futball: itt nem elég egy kontragól, és nem állhatunk be utána védekezni. Sokkal jobban kijön a két csapat közti különbség, sokkal nehezebb hatalmas meglepetést okozni, de tény, hogy ennél több kell, főleg akaratban, plusz a saját magunkkal szemben felállított elvárásokat is magasabb szintre kell helyezni. Voltak olyanok, akik már december-január környékén elkönyvelték, hogy nem fogunk meccset nyerni, mert akkora a különbség köztünk és a bajnokság között.

Pozitív hozadékok

Furcsa lehet egy ilyen szezon után pozitív dolgok után kutatni, de ismét bebizonyosodott, hogy minden rosszban van valami jó. – Örülök annak, hogy akik eddig a radar alatt voltak, megmutatták, hogy tudnak meghatározó szerepet is betölteni – vélekedett a baranyai tréner. – Vehetjük példaként Kovács Kittit: tisztességgel végignyomta a szezont, hátára vette az együttest, az alsóház legértékesebb játékosa lett. Részcélokról beszéltünk az idény során. Ha Kitti előre tud lépni, én boldog leszek, ezekre a dolgokra büszkének lehet lenni.