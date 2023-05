A szezon utolsó mérkőzésére készül a PTE-PEAC labdarúgócsapata, de még így is téttel bír a Budapest Honvéd-MFA II. elleni vendégjáték.

Az már biztossá vált, hogy a hetedik helynél hátrább semmiképp nem végezhet Lőrinc Antal együttese, de az még motiváló lehet, hogy a jelenlegi pozíción (6.) még kettőt lehet javítani. Ehhez elsősorban le kell győzni Honvéd második számú csapatát, na meg izgulni még azon, hogy az MTK II. ne nyerjen hazai terepen a Szolnok ellen.

A kispesti alakulatnak általában nagy előnye, hogy akár az élvonalban pallérozódó játékosokat is bevetheti, de nem valószínű, hogy erre most sor kerül, hiszen az NB I.-ben élet-halál harcot vívnak. Ezzel szemben a pécsi gárdának van kihez nyúlnia, tehát ebben most szerencsésebb a PEAC. A kérdés csak az, hogy melyik csapat akar jobban odaérni a dobogó közelébe.

– A Dunaújváros ellen is bizonyította a csapat az erejét. Mindegy, hogy kik játszanak éppen az adott meccsen, méltó ellenfelei voltunk mondhatom az összes csapatnak a szezonban. A Honvéd II. ellen sem lehet más a célunk, mint az, hogy megszerezzük a három pontot – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának a sokat látott labdarúgó, Bohata Ádám.