Nehéz, ugyanakkor nem megoldhatatlan feladattal néz szembe vasárnap a HR-Rent Kozármisleny, a Győrhöz utazik, amely épp a tabella közepén helyezkedik el. A kék-fehérek dolgán nehezít, hogy Márton Gábort az idény végéig eltiltotta a Fegyelmi Bizottság a legutóbbi mérkőzésen történt kirohanása miatt, de a megfelelő felkészüléssel talán ez nem befolyásolja majd komolyan a mérkőzés kimenetelét.

A Mislenynek óriási szüksége van most rá, hogy az őszi 1–1 után most győztesen hagyja el a pályát, de akkor lehet igazán nagy jelentősége a pontok megszerzésének, ha a Soroksár legyőzi a Békéscsabát. Abban az esetben ugyanis már négy pont választaná el Vajda Rolandékat az automatikus kiesést jelentő helyezéstől, azaz az utolsó két mérkőzésre az eddigiekhez képest szinte nyugodtan készülhetnének.

A megyei rivális Szentlőrinc ugyan egy ponttal, s egy helyezéssel a Kozármisleny előtt jár, talán kijelenthetjük, hogy sokkal nehezebb helyzetben találta magát a sorsolása miatt. Most ugyanis Grumicséknak az Ajka otthonában kellene bizonyítaniuk, megérdemlik, hogy jövőre is az NB II. tagjai legyenek. A még feljutásról is álmodozó gárda otthonában azonban az egy pont elcsípése is akár bravúr számba mehet a piros-feketék számára, akik később a PMFC és a Kazincbarcika ellen gyűjthetnek még egységeket.

A PMFC hétfőn 19.00-kor fogadja az MTK-t, mert az M4Sport közvetíti a találkozót.

A vasárnapi program: Ajka–Szentlőrinc, Győr–Kozármisleny, Kazincbarcika–Gyirmót, Nyíregyháza–Diósgyőr, Szombathely–Mosonmagyaróvár, Siófok–Budafok, Soroksár–Békéscsaba, Tiszakécske–Dorog, Csákvár–Szeged (17.00).