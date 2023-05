Május 3., szerda, 17.00

Siklós–Pécsvárad

Sokak nagy bánatára a Pécsvárad nem vállalta a hétvégén a Mohács elleni rangadót, így nagy előnyre tett szert a listavezető, de mégsem lehet félvállról venni a hátralévő bajnokikat, ugyanis a Bóly még nem mondott le az ezüstéremről. Varga László legénysége tehát kizárólag a győzelemmel lehet elégedett, de senki nem lenne meglepve, ha a házigazda felvállalná a nyíltsisakos-küzdelmet, hiszen túl sok vesztenivalója már nincs a Siklósnak. Sőt, legutóbb is hiány­érzettel hagyhatta el a pályát Tasselmájer Adrián alakulata, ugyanis háromgólos előnyről mindössze egy pontot jegyzett a csapat az újonc Nagykozár otthonában. Kettejük szeptemberi párharcából is inkább a Pécsvárad inspirálódhat, még akkor is, ha a siklósi brigád kétszer is mattolt idegenben. Márpedig ezt sok együttes nem mondhatja el magáról az idei kiírásban. Tehát egy nagyon izgalmas, lüktető találkozót lehet várni, de az is benne van a pakliban, hogy a pécsváradi spílerek kiadják magukból gólok formájában a felgyülemlett feszültséget.



Lovászhetény–Mohács

A Lovászhetény a szezon során talán most először játszott úgy, hogy jöhetett volna bárki, akkor is győztesen hagyja el a pályát Bíró Ferenc együttese. A játék gyakorlatilag minden elemében tökéletesen muzsikált a Bóly ellen, ez pedig egy komoly fegyvertény, főleg most, hogy az éllovas érkezik majd hét közben. Igaz, a Mohács rápihenhetett a találkozóra, de ezt a sűrű májusi programot vélhetően Kvanduk János sem fogja majd visszasírni néhány hét múlva. De ami még motiváló lehet, hogy amennyiben a Pécsvárad veszít a Siklós otthonában, a Mohács pedig győztesen hagyja el a játékteret, akkor a listavezető behozhatatlan előnyre tesz szert, így eldől a bajnoki-cím sorsa.

Bíró Ferenc, a Lovászhetény vezetőedzője: – A nézők biztosan élvezni fogják ezt a mérkőzést! Igaz, a Bóly elleni nyertes rangadó vezéráldozatokkal járt. Rácz Ervin megkapta az ötödik sárga lapját, míg Kaufmann és Stiefel sérülés miatt marad majd ki. Továbbá hiányozni fog Jenei Bálint, aki munkahelyi elfoglaltság miatt Amerikába távozott. Egy szó mint száz: nem lesz egyszerű meccs, de nem feltett kézzel megyünk a listavezető elleni csatába, sőt, az utolsó leheletünkig küzdeni fogunk!

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – A lovászhetényi pályán minden csapat megszenved, így mi sem számítunk sétagaloppra. Májusban igencsak összesűrűsödik a versenyprogramunk, hiszen bajnokik és kupameccsek is lesznek, így igyekszem majd megosztani a terhelést a játékosok között.



Szentlőrinc II.–Villány

Azt lehetett várni, hogy a Kétújfalu elleni önbizalom-növelő meccs majd jót tesz a villányi szíveknek, de mégsem sikerült maradandót alkotni a Komló ellen hazai környezetben. Az elmúlt négy találkozón gyűjtött három pont nem mutat jól, de tegyük hozzá, hogy kőkemény sorsolása volt Kósa Zoltán együttesének. Papíron most egy jóval könnyebb összecsapás következik, de a Szentlőrinc második számú csapata az idény során már számos esélyesebbnek számító együttes dolgát megnehezítette. Elég csak a legutóbbira gondolni, mikor a PVSK is nagy erőket mozgósított, hogy sikerrel hagyja el a játékteret. Igaz, ősszel nem volt kérdés: Szolga Goran alakulata Molnár Tamás révén még vezetést szerzett Villányban, de a házigazda a második játékrészben négyszer is megzörgette Rátkai kapuját. Ez is motiváló lehet vendégoldalon, de az még inkább, hogy még a negyedik hely is elcsíp­hető, hiszen vesztett pontok tekintetében nem áll rosszul a Villány közvetlen riválisaihoz képest.



Bóly–Nagykozár

Az újonc Nagykozár félelmetes feltámadást produkált az előző körben a Siklós ellen, hiszen nem mindennapi történet, hogy egy csapat háromgólos hátrányból pontot mentsen. Ezzel tehát már négy találkozó óta nem talált legyőzőre Sütő Szabolcs legénysége, ez pedig azt jelenti, hogy most van a legjobb formában a brigád. Ezúttal viszont bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a remek sorozatot tovább nyújtsa a Nagykozár, hiszen az ezüstéremre hajtó Bóly otthonában sosem könnyű szóhoz jutni. Igaz, Keibl Ede alakulata jelenleg egy kisebb hullámvölgyben van, ez pedig esélyt nyit egy vendéggyőzelemre, na meg a legutóbbi egymás elleni ütközetből is lehet erőt meríteni, hiszen Nagykozárból csupán egy pontot bírt elvinni a bólyi együttes.

Ebből a fordulóból a Sellye a hétvégén lejátszotta a meccsét a Kétújfalu ellen, ami 8–2-es hazai győzelemmel ért véget, míg a PVSK–Komló rangadót május 10-én, szerdán, 17 órától rendezik meg a PVSK Sporttelepen.



Megye I.