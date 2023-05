Van azonban a baranyaiak számára ennél sokkal izgalmasabbnak tűnő játékos. A korábban a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia kötelékében pallérozódó, s már a spanyol FC Barcelona színeiben is bizonyító James Nnaji is ott lehet már az első kör közepén. A 211 centis nigériai centert az ESPN szakértői várták eddig a legjobb helyre, szerintük akár már az első kör 23. helyén kihúzhatják kiemelve kivételes mozgékonyságát és robbanékonyságát. Ott a Portland választ majd. Az nbadraftroom.com-on a 29. helyet, s az Indianát jelöli meg számára az új állomásnak. A The Ringer oldalán se hagynák sokkal lejjebb csúszni. A második kör első helyét jósolják a „tank” felépítésű kosarasnak, ahol a Detroit húz. Az nbadraft.net jósolja neki a legrosszabb pozíciót, a 46. helyet, ami jelenleg Atlantába vinné.