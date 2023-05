Ivica Mavrenski: – Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez! Ahogy a mérkőzés előtt is mondtam, a Vasas nagyon kemény csapat, nem könnyű ellene játszani, amit most is bizonyítottak. Természetesen örülünk, hogy nyertünk, de ez csak egy győzelem volt, a sorozat folytatódik tovább. Nagyon kell koncentrálnunk a következő mérkőzésen is!

Következik (05. 06.): MAFC–PVSK-Veolia 17.00, Vasas–NKA Pécs 18.30.