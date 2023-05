A Vasas ebben az alapszakaszban komoly küzdelemre tudta kényszeríteni a későbbi első NKA Pécs gárdáját, s most is hasonlóra készül a rájátszás elődöntőjében. Sőt, a mérkőzés már csak azért is különleges, hiszen az elmúlt évben a harmadik helyért épp ez a két alakulat ütközött meg egymással, s akkor három meccsre tudták kényszeríteni az angyalföldiek a Rátgéber akadémistáit. Azóta persze erősödött, s tapasztaltabb lett a Pécs, ezt viszont a pályán is meg kell mutatni.

– Nagyon jó, kemény csapattal találkozunk majd az elődöntőben – fogalmazott az együttes vezetőedzője, Ivica Mavrenski a klub honlapján. – A Vasasnak sok tapasztalt játékosa van, ráadásul annak is van jelentősége, hogy jó néhány playoff van már a hátuk mögött. Néhány éve ugyanabban a rendszerben játszanak, a játékosok tisztelik, és jól ismerik ezt a szisztémát, nehéz ellenük eredményesen kosárlabdázni. Mivel a Vasas lassítja a játékot, és szeret hosszú támadásokat vezetni, rendszerint kevesebb labdabirtoklás van a mérkőzéseiken, így minden támadás és védekezés különösen fontos. Nekünk nem szabad majd hagynunk, hogy ellenfelünk akarata érvényesüljön, szeretnénk gyorsan és agresszíven kosárlabdázni, a saját játékunkra kell törekednünk!

Mindeközben a Panthers számára is egy nagyon kemény összecsapás jön, hiszen a MAFC nem is olyan rég, a Hepp Kupa döntőjében bizonyította, hogy a képességei határaira el tudja tolni a PVSK-t. Akkor egy ponttal nyertek a pécsiek, s a bajnokságban is itthon győzni tudtak, azonban kevés vereségük egyikét épp a fővárosiaknál szenvedték el. Az biztos, hogy most nem fér bele hiba Bíró Olivérék részéről sem, ha meg akarják tartani a pályaelőnyt.