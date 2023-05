Gyakorlatilag minden megtörtént az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság huszonkilencedik fordulójában, amiért szeretjük a labdarúgást. Szerencsére egyéni villanásokból sem volt hiány, így ismételten nehéz dolgunk volt összeválogatni a forduló csapatát.

A kapuba Paceka Norbert került be, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy együttese legyőzze a sokáig bajnokaspiránsként emlegetett Bólyt. Csapattársai közül Hazenauer Kristóf és Gelencsér Gergő is kiemelkedett, ugyanis nagyban nekik köszönhetően a pécsi klub uralta a középpályát.

A Lovászhetény hiába vezetett hazai környezetben a 81. percig, a meccs véghajrájában érkezett Ulakity Márk, aki kiegyenlített. Rázsics Martint is kilehet emelni, annak ellenére, hogy a 85. percben már mehetett zuhanyozni. Na meg a hazai oldalon Pregitzer és Stiefel is mindvégig a maximumot nyújtotta.

A PVSK csapatára papíron is nagyon könnyű meccs várt, ráadásul gyorsan bebizonyosodott, hogy ez a gyakorlatban is így lesz. Sziládi mindenképp dicséretet érdemel, már csak a mesterhármasa miatt is, de Városi Viktor is duplázott a sereghajtó ellen.

A Pécsvárad komlói vendégjátéka rangadónak indult, de Varga László legénysége mindent megtett annak érdekében, hogy könnyed mérkőzés legyen a párharcból. Szentes háromszor is mattolt, ez pedig egy jó játékerőt képviselő gárda ellen mindenképp extra teljesítmény.

Az első félidőben gólcsend uralkodott Sellyén, de a második játékrészben a bajnok Mohács nem kegyelmezett: hatszor ünnepelhetett az aranyérmes, Péter József pedig egymaga háromszor volt eredményes.

A forduló csapatába ugyan már nem tudtunk helyet szorítani a nagykozári labdarúgóknak, de nem mehetünk el szó nélkül Rigó és Teszárik játéka mellett, akik ugyanúgy helyet érdemeltek volna a legjobbak között.

Egy forduló még hátravan, és bízunk benne, hogy hasonlóan eseménydús meccsek elé nézünk.