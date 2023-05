Remekül szerepeltek a PVSK ifjú cselgáncsozói a diákolimpián, míg edzőik, elődeik a 24. Hungarian Masters Nyílt Országos Bajnokságon mutatták meg, hogyan is kell ezt a sportágat űzni a győri Olimpiai Sportparkban.

A PVSK Masters versenyzőinek eredményei

1. helyezett: Edelényi László (M8, 73 kg), Kersics Antal (M7, +100 kg).

2. helyezett: Kersics Antal (M6-M7 összevont), Kovács Jenő (M7, 90 kg).

3. helyezett: Máté József (M5, 100 kg), Engel Attila (M5, 81 kg), Papp Viktor (M7, 81 kg).

A PVSK diákolimpiás eredményei

1. hely: Járányi Bíborka (Diák C, -45 kg).

2. hely: Szentpéteri Flóra (Diák A, -41 kg), Nagy-Ilonczai Natália (Diák B, -49 kg).

3. hely: Kelemen Antónia (Diák C, -33 kg), Radvánszky Júlia (Diák B, -49 kg), Köbli Miklós (Diák C, -36 kg), Szentpéteri Emese (Diák C, -33 kg).

7. hely: Kádár Bálint Magor (Diák C, -27 kg), Sólyomvári Kolos (Diák C, -27 kg), Bálint Vince (Diák C, -55 kg).K. B.