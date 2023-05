Felszállt a kék-fehér füst, tette közzé felületein a Sport36-Komló, amely az NB I.-es férfikézilabda-csapatának átalakulásának egy részéről lerántotta most a leplet. A klub az elmúlt években nem látott átalakuláson megy majd át a nyár során, szinte az alapokról építik újra majd a gárdát egy két gerenda megtartásával.

Azt már korábban közölte a klub, hogy egy szezon után Szuharev Lev és Csányi Dániel sem kíván tovább a klub kötelékébe tartozni, s mellettük Takács Bence is elhagyja az együttest. Most az is kiderült, hogy új csapatban folytatja pályafutását Pásztor Imre és Tarik Vranac is, Vaskó Péter külföldre szeretne igazolni, s Bruno-Filip Zobec sem öltözik majd többé a Bányász mezébe. Mellettük elköszön az együttestől Sunajko Filip és Grünfelder Péter is.

A cikk írásakor annyi volt bizonyos a korábbi információk alapján, hogy Hoffmann József és Josip Vekics elkötelezte magát az együttes mellett, valamint Matko Rotim érkezik a nyáron Csurgóról.

Szigeti Szabolcs ügyvezető beszámolójából az is kiderült, hogy a játékosok több okból döntöttek a váltás mellett. Egyfelől volt, aki nem akart maradni, míg volt, akinek az igényei nem találkoztak a klub lehetőségeivel, s a vezetőknek a legfontosabb most az anyagi biztonság megőrzése, s motivált játékosokból való keret kialakítás volt a legfontosabb.