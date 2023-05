Képviseltette magát a budapesti BOK csarnokban rendezett országos Sulivívó találkozón a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola is, ahol a játékos vetélkedőn való megmérettetés mellett olimpiai- és világbajnok vívókkal is találkozhattak. A szövetség programja keretében a a Villa Complov SC szakmai támogatásával már hét éve tanórai és szakköri keretek közt is megismerkedhetnek a sportággal az iskola nebulói.