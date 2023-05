– Mennyire elégedett a debütáló pécsi tehetségekkel?

– Folyamatosan figyeljük a fiatalok fejlődését, szereplését. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat abból a szempontból, hogy a klubnál zajló munkának gyümölcseként sok fiatal tehetség pallérozódik az utánpótlásban. A 2005-ös korosztályból többen is folyamatosan velünk készültek az idény során, valamint többüket is az a megtiszteltetés ért, hogy még nagykorúvá válásuk előtt aláírhatták pályafutásuk első profi szerződését. Fontos azonban leszögezni, hogy a tehetség egy dolog – persze jó értelemben véve –, ám ezeknek a fiataloknak még hosszú időn keresztül szokniuk kell a felnőtt profi bajnokság iramát. Szüntelenül monitorozzuk őket, akár kölcsönben játszva, akár nálunk szerezve játéktapasztalatot, hiszen számítunk rájuk a jövőben is.

– Mi kell ahhoz, hogy a csapat előrébb lépjen jövőre?

– Tavaly nyáron, amikor átvettük a csapatot, akkor a vezetőséggel közösen egy hároméves tervet tűztünk ki magunk elé. Az első esztendő fő feladatát, vagyis a stabilitást kialakítottuk, hiszen ahogy már említettem, a legjobban védekező csapat vagyunk a másodosztályban, de nem oly módon, hogy beállunk bunkerbe védekezni. Amiben fejlődnünk kell, az pedig támadójáték és a góllövés. Ha ebben sikerül előre lépni, akkor sokkal előrébb is végezhetünk a tabellán. A második év feladata tehát ez lesz, igyekszünk ehhez mérten szerződtetni olyan játékosokat, akik hatékonyak a gólszerzésben. Továbbra is a kemény és becsületes munkában hiszünk, valamint számítunk a szurkolók támogatására, akik többször bebizonyították, hogy képesek erőt adni a csapatnak a nehezebb helyzetekben.