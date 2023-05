Tudja-e még fokozni a két pécsi csapat az egymás elleni döntőt, talán ez a legnagyobb kérdés a negyedik mérkőzést megelőzően a sportág semleges szemlélői számára. Persze a két rajongótábor ennél jóval konkrétabb válaszra vágyik. Egyik oldalon az NKA Pécs megmenekülését akarják látni, míg a másikon a PVSK-Veolia bajnoki címét várják. Előnyösebb helyzetben egészen biztos, hogy a most hazai pályán játszó Panthers lesz, hiszen nem elég, hogy az egymás után elért két győzelmet követően remek a hangulat az öltözőben, de az eddig is fantasztikusan szurkoló tábor is ott lesz végig mellette.

A harmadik összecsapáson történtek azt vetítik előre, hogy egy újabb nagyon kemény, az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzés jön, amelyen a legkisebb apróságok is döntőnek bizonyulhatnak majd. Kerpel-Fronius szereplése vagy további hiánya döntő lehet, de meg kell jegyezni, hogy első számú irányítója nélkül is nagyon meg tudta izzasztani a PVSK-t az NKA. Ugyan vezetni egyszer sem vezettek az akadémisták a találkozón, de sokszor csak egy-egy rosszul meghozott döntésen múlt, hogy átvegyék a vezetést. Benne van a csapatban, és küzdeni vágyásában, hogy ki harcolja az ötödik meccset. Persze Halászékat sem kell félteni, hiszen tapasztalatuk és játéktudásuk is meg van ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben ne remegjen meg a kezük, s lezárják a sorozatot.

Abban biztosak lehetünk, hogy a szívüket ismét kiteszik majd mindkét csapat tagjai a pályára, s ezzel a közönség csak nyerhet, hiszen sorra játsszák a nagyszerű meccseket egymás ellen a gárdák. Ha a teljes idényt nézzük, 3–3 az egymás elleni mérlegük, most a legfontosabb győzelmet kell megszerezni.