Kemény megpróbáltatások elé állította a Szentlőrinc a PMFC-t a labdarúgó NB II. 37. fordulójában. A rangadón a hazaiak gyorsan vezetést szereztek, kissé a szakadó esőnek, és a pályának is köszönhetően, de ahogyan Grumicsékat, úgy Geráékat is megsegítette a vizes talaj, s végül alul maradtak a hazaiak a gyeppel is vívott harcban.