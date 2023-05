A PTE-PEAC labdarúgócsapatánál nincs jelenleg jobb formában lévő együttes az NB III. Közép-csoportjában, így egyáltalán nem lehet leírni a pécsi klubot a hétvégi Ferencváros II. elleni idegenbeli ütközet előtt.

Minden sportolónak felemelő lehet, ha olyan spílerek ellen küzdhet meg, akik a Ferencváros címeres mezét viselik, függetlenül attól, hogy éppen milyen sportágról, vagy milyen osztályról beszélünk. Tegyük hozzá, az FTC labdarúgócsapatának második számú alakulatában is voltak az idei kiírásában olyan játékosok, akik már letették a névjegyüket az élvonalban, sőt, még a nemzetközi porondon is. Gondolhatunk itt Sigér Dávidra vagy Mmaeera, de még a sokat látott Leandro is a fővárosi brigádot erősíti. Így aztán komoly erőpróba vár Lőrinc Antal legénységére.

A PEAC jelenleg az ötödik helyen tanyázik, két ponttal és két pozícióval a Ferencváros II. előtt. Kettejük őszi összecsapásán a baranyai együttes otthon tartotta a három pontot, köszönhetően többek között Gelencsér Gergő véghajrában szerzett találatának. Márpedig ha akkor nem feltett kézzel lépett pályára a pécsi csapat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz ez másképp vasárnap 11 órakor sem, a Ferencvárosi TC Népligeti Sportcentrumban.