Immáron ötödik alkalommal lett gólkirály a felnőttek között a 26 esztendős Novák Balázs Mihály, aki negyedik teljes szezonját tudhatja maga mögött a Himesháza színeiben. Együttese másodikként végzett a 2022/23-as AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, ebben pedig oroszlánrészt vállalt a gólérzékeny támadó, ugyanis huszonöt bajnokin 55 találatot szerzett.

– Ez az ötödik gólkirályi-cím különösen jól esett, hiszen ligarekorddal sikerült megszereznem, és ha jól tudom, talán négy gólkirályi-címmel állt az élen egyeduralkodóként Gál Tibor, így nyilván örültem neki – vélekedett Novák Balázs. – Igaz, a huszadik forduló környékén a beremendi Dobrosi Krisztián felzárkózott mögém, mindössze négy találat volt köztünk, viszont akkor egy barátom azt mondta, hogy a végére 15 gól lesz köztünk. Akkor jót nevettem rajta, aztán a hátralévő 7-8 meccsen sikerült növelnem az előnyömet, így végül buktam a fogadást.

Nem lennénk meglepve, ha a rutinos csatár nem emlékezne szezonbéli összes góljára, de természetesen idén is volt egy olyan találata, amire jó szívvel gondol vissza.

– Ősszel a Töttös elleni igencsak emlékezetesre sikeredett. Egy ragyogó átívelés után ballal, kapásból sikerült a hosszú sarokba juttatnom a labdát – mesélte boldogan a gólkirály. – Ott kicsit én is meglepődtem, ráadásul akkor 0–2-ről nyertünk 4–2-re.

Tegyük hozzá, azon a találkozón háromszor mattolt Novák Balázs. Nyolc perc leforgása alatt szerzett mesterhármast.

A Himesháza KSE egyébként összességében eredményes szezont tudhat maga mögött. A két évvel korábbi évhez képest kettő, a tavalyihoz képest pedig egy helyet javított az alakulat. Hogy mi a titok? A gólvágó erre is választ adott portálunknak.

– A négy év alatt talán most kezdtünk el igazán összeérett csapat lenni. Nagy erősségünknek tartom nálunk a csapategységet, hogy mindenki barátja mindenkinek, továbbá megvannak a közös meccs utáni „bandázások”, és mindenki a csapat érdekeit tartja szem előtt. Tavaly harmadikként zártunk, idén pedig ezüstérmesek lettünk. Jövőre szeretném, ha odaérnénk akár az első helyre, hiszen a falu is megérdemelné az aranyérmet. Ott vannak, szurkolnak nekünk folyamatosan. Bátran jelentem ki, hogy ebben az osztályban a legtöbb néző Himesházán van, szeretnek meccsre járni, mert ahogy tőlük is halljuk, mi próbáljuk játszani a focit. Az egyéni érdeket nem szoktam firtatni, nem ez az első nálam. Nagyon jó középpálya van mögöttem, rengeteg labdát kapok tőlük, és már elég csak annyi, hogy „tesó”, és tudjuk, hogy a másiknak hol kell lennie, és az a labda hova fog menni. Többek között ennek is köszönhetem, hogy a rengeteg helyzetemből, amiből maradt is ki bőven, van egy kis hiányérzetem. Mindenesetre a második hely az eddigi legjobb eredményünk, így elégedettek lehetünk.

Novák Balázs Mihály elmúlt szezonjai számokban:

2022/23 – 55 gól – 1. hely

2021/22 – 38 gól – 1. hely

2020/21 – 43 gól – 1. hely

2019/20 – 31 gól – 2. hely

2018/19 – 45 gól – 2. hely

2017/18 – 33 gól – 1. hely

2016/17 – 28 gól – 1. hely

2015/16 – 29 gól – 4. hely

2014/15 – 13 gól – 17. hely

2013/14 – 9 gól – 30. hely