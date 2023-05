Az idény elején talán nem gondolták sokan, hogy az utolsó előtti fordulóban még komoly téttel bírhat a Szentlőrinc és a PMFC ütközete, leszámítva a presztízst, ami Baranya uralásáért jár. Jelen állás szerint azonban mindkét félnek fontos lenne megszereznie a győzelmet.

A pécsiek tavaszi gyengélkedését követően mindenképpen meg akarják mutatni, hogy képesek jobban játszani, míg a lőrinciek számára a biztos bennmaradást jelentheti a pontok begyűjtése. Most öt egységgel vannak előrébb Grumicsék az automatikus kiesést jelentő helyen tanyázó Békéscsabánál, azaz még az ő helyzetük is billeg a szakadék szélén, de a lilák hibája is elég ahhoz, hogy az osztályozós pozíciónál hátrébb ne végezhessenek a piros-feketék.

Jelenleg az NB II.-es baranyai tabellát egyébként a PMFC vezeti a Szentlőrinc elleni hazai győzelemmel, és két gól nélküli, Misleny elleni találkozóval. A kék-fehérek három pontot szereztek a vármegyén belül, így a Szentlőrinc beékelődött a kettő közé, hiszen egy Bartháék elleni sikerrel és egy döntetlennel négy pontot gyűjtött. Azaz, ez a rangadó dönthet arról, hogy hazai terepen megtudja-e tartani a státuszát a Pécs, vagy a Lőrinc lejjebb taszítja. Persze a bajnokság egészében nem sokat számít, hogy egymás ellen melyik baranyai csapat volt a legeredményesebb.

A HR-Rent Kozármisleny a Szombathely vendéglátójaként szerepel majd egy, az életért vívott harcban, hiszen négy pontra van a már emlegetett Békéscsabától, így az osztályozós helyüket biztosíthatják Vajda Rolandék egy sikerrel, sőt, akár szilárd talajra is léphetnek.

A vasárnapi program (05. 14., 17.00): Szentlőrinc–PMFC, HR-Rent Kozármisleny–Szombathely, Szeged–Gyirmót, MTK Budapest–Kazincbarcika, Dorog–Ajka, Budafok–Soroksár, Mosonmagyaróvár–Siófok, Diósgyőr–Győr, Csákvár–Nyíregyháza.