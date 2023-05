Már az előtt mindenki tudta, mennyire várta a pécsi közönség ezt a napot, mielőtt belépett volna a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia kapuján. Szűk egy órával a csarnok előtt a vendég PVSK ultrái már edzették a találkozóra a hangszálakat, s nem csitultak bent a bemelegítés alatt sem.

A kezdést a hazaiak oldották meg kevesebb hibával, s így el is kezdtek előnyt építgetni, de a másik oldalon Horti agresszív palánk alatti játéka megakadályozta, hogy túlzottan ellépjenek. Ugyan Djordjevics triplái jelenthettek volna különbséget, a harcos Vasút végig ott robogott az NKA nyomában, s két perccel az első negyed vége előtt a vezetést is átvette. Egy perccel később jött is az első hazai időkérés, hogy Ivica Mavrenski még idejében visszaadja tanítványai kezébe a fonalat, ami kicsúszni látszott, hiszen ez idő alatt nem szereztek pontot.

A folytatásban sem változott szinte semmi. Mindkét csapat óriásit védekezett, egyetlen könnyű pontot sem engedélyezett, s egy-egy zsákolás vagy szép tripla a közönséget is tovább fűtötte. Három perccel a negyed vége előtt azonban Meleg keze is kétszer elsült a vonalon kívülről, s ez öt pontos fórt jelentett az akadémistáknak, amit a nagyszünetre meg tudtak tartani a Vasút Halász nélkül kissé visszaeső támadójátéka mellett.

A pihenő után a hazaiak tértek vissza élesebben, s Kerpel-Fronius faultal együtt bedobott tempójánál már teljes extázisba kerültek, hiszen ez egy 8–0-s rohanást jelentett számukra. Hiába kért időt Szrecsko Szekulovics, Meleg egy zsákolással átmentette az NKA momentumát a folytatásra. Teljesen kicsúszott Hortiék kezéből a meccs. Négy és fél perc után Halász triplája adott egy kis reményt a vendégeknek, de már a Panthers védekezése is vesztett eddigre feszességéből. Kollárék gyakorlatilag átrohantak a PVSK-n, s el is döntötték a találkozó sorsát.

A záró tíz perc is a hazaiakról szólt, akik az egész meccsre ki tudták kapcsolni Harlert.