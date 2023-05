A vendégek többsége örülhetett az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság huszonhetedik fordulójában, sőt, a házigazdák közül csak a Lovászhetény volt kíméletlen, igaz, ők nagyon. Köszönhetően többek között a parádés formában lévő Rácz Ervinnek, aki ismételten pazar napot fogott ki. A 25 esztendős támadó négyszer volt eredményes az első játékrészben a Nagykozár ellen, majd a fordulást követően is betalált, s ezzel pedig egymaga több gólt szerzett szombaton, mint a másik öt pályára lépő együttes.

Csapattársai közül Pregitzer Péter és Hornyák Erik is kiemelkedett a mezőnyből, így nem is csoda, hogy fölényes győzelmet aratott Bíró Ferenc legénysége.

A bajnok Mohács korábban játszotta le a fordulóból a Kétújfalu elleni meccset, de ettől független nem mehettünk el szó nélkül Loch Péter, Dér Zalán és Kiss István Áron teljesítménye mellett sem.

A fiatalok csatározásán a PTE PEAC II. bizonyult jobbnak: Bóka ugyan nem talált be, de kiválóan szerepelt a támadószekcióban. A védelemben Bischoff is remekelt, de Tóth Attila Márk is uralta a középpályát, sőt, egy góllal is hozzájárult a sikerhez.

A Pécsvárad a második félidő elején magasabb fokozatra kapcsolt a PVSK ellen, Szentes találata pedig elegendő volt a diadalhoz. Igaz, Matesz védéseire nagy szükség volt, így egy kör a közeli kocsmában mindenképp jár neki.

Jó az öreg a háznál: így vélekedhetnek a bólyi szurkolók, hiszen a 39 esztendős Szabó Zsolt duplázott a Szederkény otthonában, ezzel pedig tovább nyomulhat az együttes az ezüstéremért.