Jelen pillanatban a HR-Rent Kozármisleny kényelmes helyzetben van, hiszen a 15., automatikus bennmaradást érő helyen áll, sőt, legrosszabb esetben is osztályozót kell majd játszania. Emellett megfelelő eredmények esetén még a 13. helyre is felléphet. Ehhez a Tiszakécskének veszítenie, a Kazincbarcikának legfeljebb ikszelnie kell, míg a kék-fehéreknek nyerni.

A Barcika vereségéért más okból is szoríthatunk, hiszen ők épp a Szentlőrinccel csatáznak, ahol nagyon kell a baranyaiaknak a pont a Békéscsaba hétfői sikerét követően. Jelenleg csupán két pont a piros-feketék előnye az automatikus kiesést jelentő helyen tanyázó riválissal szemben, igaz, ez is elég lehet a Nyíregyházával és a Csabával szemben is.