Nem csak beverekedte magát a fináléba az NKA Pécs kadett fiúkosárlabda-csapata, de meg is nyerte azt a Sopron ellen.

A finálé óriási csatát ígért és hozott is a két legjobb csapat között, s a lelátón lévő hangulatra sem lehetett panasz, főleg, hogy az NB I. B. Piros-csoportját megnyerő felnőtt gárda tagjai is ott szorítottak az ifjakért. A találkozó első felel a pécsiek számára alakult jobban, s sikerült egy olyan előnyt kidolgozniuk, amit az ellenfél már nem tudott visszahozni bármennyire is igyekezett.

Soproni A–NKA Pécs A 79–85 (16–20, 19–26, 17–15, 27–24)

Fiú kosárlabda kadett döntő. Sopron: Nyikos 17/3, Tallós 13, Flasár 5, Palotai 21, Béres 2. Csere: Kovács Á. 21/15 Vezetőedző: Misa Popadic. NKA Pécs: Lukácsi 33/18, Mezőfi 13/3, Török-Papp 9/3, Novreczky 4, Teszárik 14. Csere: Somogyi 7/3, Burony 3, Szalontai 2, Kiss K. Vezetőedző: Bojan Salatic.

Bojan Salatic: – Ez egy igazi döntő volt, amelyen a liga két legjobb csapata találkozott egymással. Jó energiával és hozzáállással játszottunk, ennek köszönhetően nyertük meg a meccset. A torna szervezése is remek volt, nagyon élveztük! Ami rendkívül fontos, hogy a legjobb meccsünket épp a döntőben tudtuk játszani, nagyon büszke vagyok a játékosaimra, akiknek meg kell érteniük, hogy ez egy újabb motivációt kell adjon a fejlődésükhöz. Kiváló eredmény ez a csapat és az akadémia számára, mindenkinek gratulálok!K. B.

A kadett döntő végeredménye: 1. NKA Pécs A, 2. Sopron A, 3. Vasas Akadémia A, 4. DEAC KA U16 A, 5. Budapesti Honvéd SE A, 6. MAFC A, 7. KASI A, 8. AKMÉ Körmendi Törpördögök.

Az All-Star csapat: Rosta Péter (Vasas), Fekete-Gál Csongor (DEAC), Mezőfi Márk (NKA Pécs), Flasár Zalán (Sopron), Hadnagy Csanád (Körmend).

A döntő legértékesebb játékosa (MVP): Lukácsi Gábor (NKA Pécs).