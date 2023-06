Az ORB3-as mezőny versenye pénteken véget ért az 56. Mecsek Rallye-n. A baranyai FiaSko SE színeiben induló Guzi János–Somlai Gábor párosnak minden esélye meg volt egy összetettben is elért dobogós helyre, hiszen az első gyorson kiválóan mentek, de a váltójuk beadta a kulcsot a következőn, így nem tudták befejezni a megmérettetést. Az egyesület versenyzői azonban így is szép eredményeket értek el, s kategóriáikban többen dobogóra is állhattak. Mellettük a szintén pécsi központú Horváth Rally ASE versenyzői is kitettek magukért.

Az összetett dobogósai: 1. Lenkey Ákos–Drótos Cintia, 2. Korom Zsolt–Kovács József, 3. Békési Richárd–Bernát Martin.

A FiaSko SE helyezettjei

Mogyorósi Zoltán–Horváth Ádám (összetett 5., P12-es kategória 3.),

Póczik Ákos–Nagy Dániel (összetett 10., 6-os kategória 2., A1.6 kategória 1.),

Pete László–Hozleiter Anikó (összetett 14., P13-as kategória 4.),

Bagyinszky János–Szatanek Kata (összetett 15., P13-as kategória 5.),

Várnagy Dávid–Fehér Kata (összetett 16., P12-es kategória 8.),

Réb Krisztián–Wébel Martin (összetett 21., 6-os kategória 3, A1.6 kategória 2.),

Fóti Péter jr.–Fóti Péter (összetett 22., 6-os kategória 4., A1.6 kategória 3.),

Téczely Tamás–Bányai Barna (összetett 23., P12-es kategóia 10.).

A Horváth Rally ASE helyezettjei

Rácz Gábor–Fenyvesi Péter (összetett 4., P12-es kategória 2.),

Borza Balázs–Borza-Weller Szilvia (összetett 8., P12-es kategória 4.),

Buris István–Móczi Kornél (összetett 17., P11-es kategória 2.).