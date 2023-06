A kemény munkának mindig megvan a gyümölcse. Sokan reggelente az ébresztőt babrálva igyekszünk keresni a szundi üzemmódot, de közben Baranya Vármegye egyik legalázatosabb és legeredményesebb sportembere, Konkoly Zsófia már kilométereket tudhat maga mögött az uszodában. A paralimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok úszó már hosszú ideje sok energiát és időt tett abba, hogy a világ minden táján letegye névjegyét.

Elszánt munkájának köszönhetően pedig a Nyitrai Csoport úgy döntött, hogy pécsi büszkeség felkészülését segítve rendelkezésére bocsátanak egy Suzuki típusú gépjárművet.

– Szeretném röviden felidézni cégünk hosszú éveken át tartó elkötelezettségét a sport és művészet támogatása iránt – fogalmazott az ünnepélyes eseményen Presits Balázs, a Nyitrai Csoport kereskedelmi igazgatója. – A Nyitrai Csoport mindig is a közösség része volt, és mindig is szívügyünknek éreztük, hogy segítsünk és támogassunk olyan területeket, amelyek mélyen érintik az embereket. Ha a sportról beszélünk meg kell említenünk pécsi kosárlabdát és úszást, ha a művészetről, akkor kiemelném a pécsi Voisingerst, de említhetném a Pannon Filharmónikusokat is. A sporton belül a paralimpia kiemelt fontossággal bír számunkra. Az olyan kivételes sportolók, mint Konkoly Zsófia is, inspirálnak minket és mindenkit, legyen szó akár a kitartásról az elszántságról vagy a küzdelemről. Ők példaképek a világnak, és büszkén vállaljuk, hogy támogathatjuk őket az álmaik elérésében.

A rendezvényen Kiss Norbert, a Suzuki márkavezető, az FX Autóház Márkakereskedés vezetője is hasonlóan vélekedett az eredményes úszóról.

– Örömmel és meghatottsággal adjuk át ezt az autót, ami lehetőséget ad arra, hogy nagyobb szabadságot érezzen, és még több csodát érjen el a pályafutása során. Ezzel a gesztussal nemcsak egy járművet adunk át, hanem szeretnénk elmondani, hogy cégünk elismeri az önfeláldozó munkát és az értékteremtő tevékenységet, amelyet ezek a sportolók képviselnek. Ez egy szimbóluma is annak, hogy Nyitrai Csoport mindig is hű marad értékeihez és céljaihoz. Arra törekszünk, hogy ne csak autókat értékesítsünk, hanem a közösség számára értéket teremtsünk.

– Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ép és parasportolóknak rendkívüli példát mutat Konkoly Zsófi. Az elmúlt időszakban olyan világraszóló sikereket ért el, ami feljogosít minket arra, hogy a párizsi olimpiáig segítsük a felkészülését – így Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója.

A baranyai lány vízben nyújtott képességeit már jól ismerjük, most pedig négykeréken is csúcsra járathatja a PSN Zrt. kiválósága, akinek már négy éve megvan a jogosítvány.

– Jelenleg nem tudok olyan paraúszót mondani, aki hasonló támogatásban részesülne, szóval nagyon örülök és hálás vagyok. Bízom benne, hogy balesetmentes lesz a következő időszak – viccelődött Konkoly Zsófia.

A pécsi lány gőzerővel készülhet a manchesteri versenyre, ahol a világ legjobb paraúszói mérhetik össze tudásukat, így 70 ország több mint 600 sportolója veszi birtokba a medencét július 31. és augusztus 6. között.