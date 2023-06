A közelmúltban rendezték a VI. Masters Handball World Cup versenyt a horvátországi Omisban, ahol két csapat képviselte a Pécsi Tudományegyetemet. A világkupán az 50 + korcsoportban a PTE PEAC PTKE Old Boys ezüstérmet, míg a 40 + korcsoportban a PTKE Young Boys bronzérmet szerzett.

Színes volt a paletta, hiszen a játékosok között több PTE dolgozó is volt. A szervezés mellett a PTKE Old Boys csapat játékosaként is részt vett a világkupán Lipcsik Zoltán, a PTE ÁOK Testnevelő- és Mozgásközpont testnevelő tanára, de a 40+ korcsoportos PTKE Young Boys csapat játékosai között ott volt Szögi Balázs is, a PTE PEAC férfi kézilabda szakosztály vezetője. Vajda Kornél, a PTE PEAC férfi kézilabda szakosztály edzője és NB II-es csapat játékosa is szerepet kapott, sőt, Lévay Tamás, a PTE KK Szívgyógyászati Klinika haemodinamikai szakasszisztense, valamint Deák András, a PTE KK SOT SBO ápolásszakmai igazgató-helyettese pattogtatta a labdát. Valamelyest megvolt a rutin, ugyanis a játékosok többsége a PTE PEAC férfi kézilabda Megyei I. osztály játékosa.

Az idei világkupán 16 ország csapata mérte össze erejét és kézilabda-tudását, a legfiatalabb korcsoport a +30-as, a legidősebb a +50-es. A Masters Handball World Cup-ot 2017. óta rendezik a horvát tengerparthoz közeli Ribnjak sportközpontban.

Külön öröm, hogy a 40+-osok gólkirálya Vajda Kornél lett, a szlovák Adrian Jamrich-csal holtversenyben: mindketten 14 gólt vállaltak.