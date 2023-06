Kezdőként léphetett pályára a szezont a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatánál kölcsönben töltő Kosznovszky Márk az U21-es válogatottunk Szlovákia elleni felkészülési mérkőzésén. A találkozót végül 1–0-ra nyerték meg Gera Zoltán tanítványai, a 60. percben cserként pályára lépő Lisztes Krisztián volt eredményes. Kosznovszkyt a szünetben Bényei Ágoston váltotta. Válogatottunk hétfőn 19.15-től Izlandot fogadja a Bozsik Arénában. Ez lesz a csapat nyolcadik, egyben utolsó mérkőzése az Eb-selejtező sorozat szeptemberi rajtja előtt.

– Örülök, hogy győzelemmel zártuk a mérkőzést, a szlovákoknak ugyanis kimondottan erős válogatottjuk van, ami még értékesebbé teszi ezt a sikert. Voltak periódusok, amikor szervezetten, jól futballoztunk, de azért láttam hibákat is a játékunkban, amelyeket ki kell javítanunk az Eb-selejtezőkig. A második félidőben jól szálltak be a cserék, több nagy helyzetet is kidolgoztunk, és az egyikből sikerült megszereznünk a győztes gólt. A mérkőzés megmutatta, hogy miben kell még előrelépnünk a tétmérkőzésekig, bízom benne, hogy már hétfőn, az izlandiak ellen is sikerül javulnunk néhány játékelemben – nyilatkozta Gera Zoltán szövetségi edző az MLSZ.hu-nak.

Szlovákia-Magyarország 0–1 (0–0)

Magyarország: Hegyi Krisztián - Szabó Alex, Iyinbor Patrick, Debreceni Ákos - Eördögh András, Kosznovszky Márk (Bényei Ágoston, 46.), Kovács Barnabás (Kata Mihály, 60.), Benczenleitner Barna - Kocsis Dominik (Kerezsi Zalán, 60.), Tóth Milán (Lisztes Krisztián, 60), Vancsa Zalán (Komáromi György, 60.)