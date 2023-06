Sokan arra számítottak, már csak a felkészülési időszakot látva is, hogy a magyar női kosárlabda válogatott átgázol majd Szlovákián az idei Európa-bajnokság csoportmérkőzéseinek első fordulójában. Nos, a kezdésre nem is lehetett panasz, főleg a védekezés volt dicséretre méltó, a második felvonásban pedig tovább növelte előnyét Székely Norbert alakulata, még ha ellenfelünk is eredményesebben teljesített.

A nagyszünetben komoly fejmosást tarthatott a szlovák tréner: igaz, a felvonás közepén még tíz egységgel is vezetett a magyar együttes, de a végére ez kettőre csökkent. Ráadásul az utolsó felvonás elején úgy tűnt, hogy kisebb gödörbe került a válogatott, de a szlovák kezek megremegtek, ebből pedig sikerült előnyt kovácsolni.

Az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág szórta a pontokat, még ha menet közben sokszor érthetetlen okokból ellene fújtak, így látszólag nem kötött örök barátságot a játékvezetőkkel. Ennek ellenére a meccs legeredményesebb játékosa lett.