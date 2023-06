Sejthető volt, hogy a Szentlőrinc kiesését követően több labdarúgó is elhagyja majd az egyesületet. A piros-feketék egyik kapusát már be is jelentette új klubja, hiszen a télen szintén Nyíregyházára igazoló sportszakmai igazgató, Fekete Tivadar most Bese Balázst is a Spartacushoz csábította. A korábbi korosztályos válogatott hálóőr nyilatkozatában kiemelte, örül, hogy ilyen nagy múlttal rendelkező együtteshez kerülhetett.