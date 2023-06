Minden várakozást felülmúlt azzal a magyar női kosárlabda válogatott, hogy bejutott a legjobb négy közé a 2023-as Európa-bajnokságon, ráadásul az elődöntőben és a bronzmeccsen is sikerült megnehezíteni az esélyesebbnek számító együttesek dolgát. Huszonhat esztendeje nem volt erre példa, így a keretben lévő kosárlabdázók közül a legtöbben még meg sem születtek a legutóbbi bravúr idején. Egyébként abban az évben is a negyedik helyen végzett a válogatott: akkor az elődöntőben Szlovákia jelentette a végállomást, a helyosztón pedig Németország bizonyult jobbnak.

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a legfőbb célját elért Székely Norbert alakulata, ugyanis a négybe jutásnak köszönhetően biztossá vált, hogy ott leszünk a jövő februári olimpiai selejtezőbe. Persze éremmel a nyakakban még inkább fülig érne a játékosok szája, de ez a fiatal gárda bizonyította, hogy bárkit képes megszorongatni, így nem lehetünk csalódottak.

– Nagyon nagy sikert értünk el azzal, hogy bejutottunk a legjobb négybe – kezdte lapunknak Iványi Dalma, a válogatott segédedzője. – Sajnáljuk kicsit, hogy nem sikerült az érmet megszerezni, de alapvetően jelenleg a spanyol és a francia csapat is erősebb nálunk, így nagy csoda lett volna a dobogós helyezés. Nagyon keményen dolgoztak a lányok, nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.

A szép menetelésben oroszlánrészt vállalt az NKA Universitas PEAC együttesének korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág is. A 25 éves center kisebb-nagyobb szünettel 6 esztendőt töltött Pécsen, de két hónapja a drukkerek nagy bánatára bejelentette, hogy távozik, a későbbiekben pedig mint kiderült, az Euroliga és török bajnoki ezüstérmes CBK Mersin csapatában folytatja. A kontinensviadalon pedig bizonyította klasszisát: összesen 157 percet töltött a parketten, ez idő alatt pedig 89 pontot jegyzett, továbbá leszedett 35 lepattanót.

– Nagyon szépen játszott Virág is, mint sokan mások a válogatottban – értékelte a center teljesítményét Iványi. – Nagyon jól dolgozott, de nagyon fontos volt, hogy ezt a tapasztalatot is begyűjtse és lássa azt, hogy a legjobbak ellen is képes jól szerepelni, viszont azt is, hogy miben kell még fejlődnie. Kulcsszerepe volt a csapatban, de ő is pontosan tudja, hogy fejlődnie kell tovább, mert szeretnénk ezt a jelenlétet állandósítani az Európa-bajnokságon, illetve előrébb lépni a jövőben.