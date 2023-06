A PTE-PEAC labdarúgócsapata is begyújtotta a rakétákat. Az már korábban biztos volt, hogy a jövőben is a pécsi gárda sikereiért harcol majd Paceka Norbert, Pölöskei Tamás, Temesvári Máté, Forró Attila, Nagy Máté, Bozóki Máté, Than Olivér, Bischoff Marcell, dr. Wieland Zsolt, Miltner Szabolcs, Kása Benedek és Keresztes Zalán is. A közelmúltban sikerült megegyezni két további játékossal, így Archie Hawkins és Győri Márk játékára is számíthat Lőrinc Antal. Továbbá a PMFC két feltörekvő labdarúgója, Schuszter Robin és Grósz Benjamin is a harmadosztályú alakulattal készül az új feladatokra.