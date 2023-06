„Egy szünet során Miamiba repültem el. Igaz, hogy kissé meg is jártam: akkora vihar volt, hogy nem engedték felszállni a gépemet, így ott ragadtam. Ez itt persze gyakori, a klub is normálisan kezelte” - mondta Pávkovics, akivel az első két hónapban ott volt barátnője, de vízumproblémák miatt nem maradhatott.

„Nincs itt a családom és a barátok, így napi szinten sokkal többet edzek, mint azt otthon tettem. Reggel héttől ott vagyok az edzőközpontban délig, ebédelek, pihenek egy keveset, délután pedig újra edzek. Még otthon sem tréningeztem ennyit” - hangsúlyozta Pávkovics, aki Miamiban az Atlanta Hawks és a Chicago Bulls elleni NBA-meccseken is kint volt. A védő megemlítette, hogy a majorsportok mellett a labdarúgás is egyre népszerűbb, hiszen volt olyan találkozójuk a másodosztályban, melyre több mint 10 ezer ember látogatott ki.

A védőt debreceni időszakáról is kérdezték.

„Nagyon szerettem ott focizni, ha a Loki játszik, az időeltolódás sem állít meg. Van, amikor reggel 6-7 körül kapcsolom be a tévét, vagy követem telefonon a meccsüket. Más hazai találkozókat is nézek persze, de a Debrecen egyértelműen prioritást élvez” - húzta alá Pávkovics, kitérve arra is, hogy folyamatosan szeretne küzdeni a válogatottságért, ám tudja, hogy ehhez első osztályban vagy egy topligás ország másodosztályában kellene játszania, az európai piac pedig júniusban nyit.

Pávkovicsnak vannak megkeresései magyar kluboktól, és ha az MLS-szerződés nem jön össze számára, európai csapat is szóba jöhet.

„Minden a játéklehetőségtől és az adott bajnokság presztízsétől függ. Nekem viszont novemberig szerződésem van, de a fociban bármi megtörténhet” - mondta Pávkovics.