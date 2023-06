Sok esetben szétkapkodják a kiesőket azok a klubok, amelyek meg tudták tartani tagságukat, s már az NB II.-ből visszacsúszó Szentlőrinc játékosait is kerülgetik az egyesületek.

– Tizenkilenc játékosunknak van élő szerződése, de többükért érdeklődnek NB II.-es klubok – árulta el Kovácsevics Csaba tulajdonos. – Amennyiben olyan ajánlatot kapunk, ami a klub számára is előnyös, akkor lesznek távozóink. Öt labdarúgónkért már felvették velünk a kapcsolatot. Reálisan tizenketten maradnak majd szerintem, de ez elég erős lehet az NB III.-­ban. A következő két hétben sok minden letisztul.

Nem csak az első hely az elfogadható jövőre

Az azonnali visszajutás bármelyik együttes számára óriási kihívás lenne, ráadásul a következő idényben tovább csökken az NB II. létszáma, s a négycsoportosra növő NB III.-at követően újra osztályozók is lesznek a bajnokok között.

– Először össze kell rakni a csapatot. Emellett soha nem helyeztem ekkora terhet a játékosokra és a stábra, hogy csak az első hely a megfelelő – jegyezte meg. – A bajnokság megnyerése nem egyszerű, ahhoz a csillagoknak is úgy kell állnia. Ráadásul most az osztályozókkal bejön még egy szerencsefaktor, hiszen egy olyan ellenféllel is össze kell majd csapni, amelyet nem lehet kiszámítani előre.

Az együttes filozófiája változatlan marad

Az elmúlt években lenyűgözte a futballbarátokat azzal a Szentlőrinc, mennyire bízik a fiatalokban. Idén a 2006-os születésű Vidnyánszky Mátyás is többször fontos szerephez jutott mielőtt a DAC-hoz igazolt volna.

– Továbbra is szeretnénk megtartani, hogy a fiataloknak megadjuk a lehetőséget, és ezenfelül azt szeretnénk, ha ezeknek a tehetséges labdarúgóknak baranyai kötődése is lenne – jelentette ki.

Nyitva a kapu azok előtt, akik tesznek a belépésért

A klub utánpótlásában nevelkedő játékosok számára is ez egy jó esély lehet arra, hogy helyet követeljenek maguknak az első csapatnál, hiszen kisebb lépcsőfokot kell teljesíteni.

– Az U19-es bajnokság és az NB II. között óriási a különbség, és az a baj, ha nem tudnak azonnal teljesíteni a bevetett fiatalok, akkor hozzák a mögöttük toporgót – fogalmazott. – Így rengetegen elvesznek a rendszerben, mert nem egyszerre érik be mindenki. Aki türelmes, szerezni akar egy év tapasztalatot a felnőttfutballban, annak nagyon hasznos lehet a harmadosztály, egy igazi ugródeszka. Utána jövőre elérheti az NB II.-t. Ez egy reálisabbnak tűnő út. Persze mindig vannak kivételek. Nálunk nyitva van a kapu azok számára, akik élni akarnak a lehetőséggel.

Feltették Szentlőrincet a futball térképére

Ugyan most elbúcsúzott az együttes a másodosztálytól, sok pozitív hozadéka volt az elmúlt éveknek.

– Az infrastrukturális fejlődésünkben rengeteget segített ez a három év. Az öltözőket leszámítva sikerült korszerűsíteni sok dolgot, gondolhatunk a centerpályára, a lelátóra vagy a világításra. Ha nincs az NB II., ki tudja, ezekre mikor kerülhetett volna sor. A városnak és az együttesnek is nagyon jót tett marketingügyileg is, hiszen ott voltunk az ország 32 legjobb klubja között. Feltettük Szentlőrincet a magyar labdarúgás térképére – mondta. – Három évvel ezelőtt volt olyan, hogy megkerestünk valakit, és azt sem tudta, hol van a város. Azért is tudtunk keveset igazolni akkor, mert mindenki azt hitte, csak egy évig bírjuk.

Az elmúlt nyár már máshogy telt, bebizonyították mindenkinek, érdemes ide jönni, s akik tettek érte, magasabb szinten tudták folytatni pályájukat.

– Talán emiatt fájt igazán a kiesés. Most voltak a legjobbak a feltételeink. Amellett hogy nagyon kicsi volt a költségvetésünk, otthon játszhattunk, megfelelő edzőpálya is rendelkezésre állt, a keretet is sikerült megerősíteni – fejtette ki. – Egy napig tartott a rossz érzés, ezen már nem lehet változtatni. Azt kell nézni, hogy lesz mostantól.