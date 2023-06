A döntők azonban így is sok elvárást túl tudtak szárnyalni. Egyfelől fantasztikus hangulatban csaptak össze újra és újra a gárdák, amely bármilyen semleges nézőt képes lehetett lázba hozni, másfelől a játékosok is rengeteget tettek azért, hogy élvezetes, jó mérkőzéseket vívjanak egymással.

Másfelől Kovács Dénes, a PINKK korábbi vezetőedzőjének feltételezését is megcáfolták a csapatok, hogy nem zárták le három meccsen a szériát, öt találkozón dőlt el a bajnoki cím sorsa, amivel szintén csak nyert a közönség, a végletekig feszült a hangulat.

Azonban miután egy kicsit megemésztettük, feldolgoztuk az élményeket, azt kell mondani, hogy az NKA Pécs sikerével, az egymás elleni fináléval valahol veszítettünk is. Ez persze fordított eredménynél is így lenne, hiszen a következő idényben, tehát minimum egy éven át nem élhetjük át, nem élvezhetjük ki azokat a momentumokat, amiket egy ilyen párharc nyújt.

Ez tehát egész biztosan hiányozni fog majd az új idényből, még ha lesznek más izgalmas kihívások is. Talán valahol azért is izgulhatunk majd, hogy ne kerüljék el egymást a rákövetkező szezonra a csapatok. A legjobb eshetőség nyilván az lenne, ha ez a rivalizálás az élvonalban folytatódhatna.