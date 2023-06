Már hosszú évek szép hagyománya, hogy amikor lezárul a kosárlabdaszezon, akkor a PVSK beveszi a Kossuth teret, s mindenki örömére kihozza a szabadba a sportágat, hiszen nem csak játszani, nézni is jó, hogy a különböző korosztályhoz tartozók hogyan igyekeznek túlszárnyalni ellenfeleiket.

– Minden bajnoki év végén, a Kossuth téren ünnepeljük meg a szezon lezárását – vezette fel a programot Mintál Csaba, utánpótlás szakosztály vezető a közleményben. – Ilyenkor gyakorlatilag az egész utánpótlásunk kivonul és megmutatjuk magunkat Pécs városának, hiszen itt a PVSK-ban pécsi gyerekek sportolnak, megérdemlik, hogy Pécs belvárosában is meg tudják mutatni magukat a nagyközönségnek. Akár azoknak is, akiknek nincs közvetlen kötődésük a PVSK-hoz, de mégis csak értékelik a pécsiséget. Szerencsére, idén sem lesz ez másként, június 10-én szombaton reggel 9 órakor kezdődik a rendezvény és az iskolai előkészítő csoportoktól kezdve, egészen az U18-as korosztályig bezárólag a csapataink játszanak bemutató mérkőzéseket. Közben lesznek VIP mérkőzések is, a helyi média, a baranyai játékvezetők és a PVSK edzőiből összeállított csapatok mérkőznek meg egymással a center pályán.