Már május elején biztossá vált, hogy az Ócsárd labdarúgócsapata megnyeri a 2022/23-as AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságot, de az idény hátralévő részében is bizonyította, hogy nem érdemtelenül. Igaz, a szezon során becsúszott három vereség, de így is minden mutatóban Sütő László legénysége végzett az élen, tehát nem is csoda, hogy nem maradt hiányérzet a szurkolókban és a vezetőedzőben sem.

– Egy ilyen idény után nem lehet hiányérzetünk – nyilatkozta lapunknak a Sütő László, a megye kettes bajnok trénere. – Ahogy összeállt a keret tavaly nyár közepén, és láttam az elszántságot, a minőséget, már akkor tudtam, hogy ebből csak jó dolog sülhet ki. Valamilyen szinten csalódás lett volna, ha nem nyerjük meg a bajnokságot, de az aranyérem nem volt elvárás a vezetőség részéről.

Ráadásul a duplázásra is megvolt a lehetőség, hiszen az Ócsárd a Baranya Megyei Kupában is szépen menetelt: négy fordulót sikerrel véve bejutott a fináléba az együttes, de végül meg kellett elégedni az ezüstéremmel, ugyanis a magasabb osztályban vitézkedő Pécsvárad ezúttal nagy falatnak bizonyult (6–1).

– A döntőig jutottunk, így zsinórban második évben sikerült kvalifikálni magunkat az országos főtáblára egyedüli megye kettes csapatként – osztotta meg gondolatait a tréner. – Tehát a kupaszereplés is teljesen rendben volt. Igaz, a kupagyőzelem elmaradt, de finálét játszottunk, ahol ugyan alulmaradtunk, de csodás és tanulságos élmény volt.

A bajnoki sikert követően sokan már a jövő évi pontvadászat esélyeit latolgatták, de a legfőbb kérdés az volt, hogy vajon az Ócsárd vállalja-e a feljutást.

– Hét éve irányítom az együttest, de ilyen jó csapatunk talán még nem is volt – kezdte Sütő László. – Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sok játékosnak ez csak hobbi, márpedig a megye I.-es szerepléshez több kell. Hozzáteszem, minden nagyképűség nélkül, hogy nem tartanánk a kieséstől, de egyelőre még a keret sem végleges.

Hallani lehet híreket, miszerint a tavalyi megye kettes alakulatok közül jópáran el sem indulnak, ráadásul egy osztállyal feljebb is sok a kérdőjel. Így egy nagyon különleges és nehéz év következik, amire tehát sok szempontból nem egyszerű felkészülni.

– Hatalmas játékosmozgásra nem számítok a nyáron, de lesz néhány távozó és érkező is – mesélt a tervekről a vezetőedző. – A jó szereplésünk miatt pár labdarúgónk célpontja lett magasabb osztályban vitézkedő alakulatoknak is, így az esetleges váltásuk miatt gondoskodnunk kell a pótlásukról. Ami pedig a célunkat illeti: most mindenki a címvédésben bizakodik Ócsárdon, de a többi csapat is erősít, plusz a megye I.-ből is sokan lépnek vissza, tehát nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. A MOL Magyar Kupában pedig annyi kört szeretnénk túlélni, amennyit csak lehet.