Ahogy a magyar női kosárlabda szurkolóinak, úgy a játékosoknak is ismerős lehetett a címvédő Szerbia válogatottjának magja: Tina Krajisnik a PEAC-ban és Sopronban is légióskodott, Maja Skoric a DVTK-nál, Cegléden és Szekszárdon is megfordult, Nevena Jovanovic játszott Pécsen, Szekszárdon és Sopronban, továbbá Dragana Stankovic jelenleg is a Sopront, Ivana Katanic pedig a PEAC-ot erősíti. Azt már előjáróban tudni lehetett, hogy rájuk nagyon kell figyelni, ráadásul tovább nehezítette a mieink dolgát, hogy Goree játékára sérülés miatt nem lehetett számítani.

A találkozó nagy iramban kezdődött, pontra pont volt a válasz, sőt, a hármasok sem maradtak el. Kritikus helyzetben is jól reagált a magyar válogatott, így az első etap végén több pozitívummal lehetett büszkélkedni, mint negatívummal.

A folytatást jól kezdte Székely Norbert alakulata, de kaptunk intő jeleket, hogy a címvédő bizony kegyetlenül kihasználja a kínálkozó lehetőségeket. Ami kissé fájó, hogy az utolsó támadást a szerb együttes vihetett végig, és az egypontos előnyt ötre emelte, köszönhetően egy sikeres távolinak, na meg a plusz egy büntetődobásnak.

A nagyszünet utáni első perceket rengeteg eladott labda és rossz megoldás jellemezte, de az idő haladtával az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág a hátára vette a csapatot, és megmutatta, hogy nem véletlen igazolta őt le az Euroliga és török bajnoki ezüstérmes CBK Mersin. Ennek is köszönhetően félelmetes tíz percet produkált a válogatott, így jó helyzetből lehetett várni az utolsó felvonást.

Mindennek ellenére a tizenegy egységnyi előnyünk elkezdett olvadni, így igencsak izgalmasan alakult a végjáték. Szerencsére a sok kihagyott büntető nem bosszulta meg magát, a hőn áhított győzelem összejött, így lehet készülni a negyeddöntőre.