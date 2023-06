Újra ellepték Baranya útjait, és a Széchenyi teret az idősebb, s fiatal versenygépek is, amelyeknek a hangját is ki merték ereszteni tulajdonosaik. Nem is meglepő hát, hogy ennyi ember figyelmét magukra irányították, hiszen az előző évekhez hasonlóan rengetegen állták körbe a különböző Porschékat, Lanciákat, Audikat vagy épp az utódok közül a Škodákat, Renault-okat.

A rajtceremónia már fél négykor elkezdődött, s órákon át érkeztek a főszereplők, hogy megcsodálhassák őket a rajongók. Nem is csoda, hiszen minden járművet számba véve 206 autó sorakozott fel, hogy valamilyen formában végigszáguldjon a gyorsokon. Legyen az felvezető vagy biztonsági autó, s persze maguk a versenyzők. Köztük volt Riegl Gábor, siklósi polgármester, s navigátora, Nagy Csaba, országgyűlési képviselő is.