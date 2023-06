Hétfőn már munkába álltak a harmadosztályú baranyai labdarúgócsapatok, ráadásul az átigazolási piacon sem tétlenkednek az együttesek.

Az NB III.-ba feljutó Mohácsnál már tudni lehetett, hogy a sikerkovács, Kvanduk János, valamint az egyik alapember, Kocsis Adrián is távozik. Azóta Péter József átvette az irányítást, most pedig új érkezőket is bejelentett a klub. Mint kiderült, a PMFC U19-es csapatától érkezett két mohácsi születésű spíler, Nagy Barnabás és Encz Marcell. Szekszárdról igazolt át Horog Ádám, aki fiatal kora ellenére (22 éves) negyedik NB III.-as szezonjára készül, valamint a már jól ismert Csernik Zsombor is visszatért. Nem lennénk meglepve, ha a rajtig még lennének érkezők.