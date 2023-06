Elnyerte a jó tanuló, só sportoló elismerést a PVSK ifjú kosárlabdázója, Szerecz Blanka, aki 2010-esként játszik a 2007/2008-as korosztályban, s szépen helyt is áll.

– Eddig jól ment mind a kettő, általában edzés előtt van egy órám tanulni, ha nem fejezem be ennyi idő alatt, amit másnapra meg kell csinálnom, azt edzés után befejezem – árulta el a receptet az egyesület honlapjának a sportoló. – Alsósként még könnyebb volt, mint most, óra közben megtanultam mindent, nem kellett vele külön foglalkoznom. Most azért viszont már többet, de megígértem szüleimnek, hogy a tanulásban és a sportban is a maximumot fogom hozni. Játékosként mindenképp szeretnék jó eredményeket elérni, szeretnék a későbbiekben megpróbálkozni az edzői pályával. Úgy érzem, hogy meg tudnám állni a helyem, jól tudnám ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják ezt a sportot, mert én nagyon-nagyon szeretem a kosárlabdát. Sokat adott nekem már most ez a sportág. Önbizalmat, barátokat, tudást, élményeket. Ahogy a csapatban is, úgy az életben is megtanít ez a sportág az együttműködésre.