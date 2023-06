Ugyan a szünetig itt is, ott is volt lövés, az az érzése lehetett a szurkolóknak, játszhatnak bármeddig az alakulatok, gólt akkor sem fognak látni.

A fordulást követően érezhető volt a változás, de a vendégek lettek sokkal veszélyesebbek, s már az első percekben kétszer is eltalálták egymást követően a keresztlécet. Ugyan ezt követően kissé leült a meccs, egy hazai lökés mindent felborított, hiszen a BVSC büntetőhöz jutott, azt pedig Szilágyi értékesítette is.

Novák Zsombor nem sokkal később még egyszer utoljára felrobbantotta a lőrinci lelátót egy szabadrúgást követő fejes góllal, de Keresztes Bence mellett el tudott még egyszer menni Horváth Roland, s feljuttatta a BVSC-t.