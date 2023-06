A PMFC már belevágott a munkába, hogy felkészüljön a labdarúgó NB II.-re, ahova Katona Levente már nem kíséri el. Most pedig az edzőmeccsek programját is kihirdette a klub, illetve egy két pontosításra még szükség van. Egyelőre csak a találkozók napját jelölték ki, de a pontos kezdésről, valamint a helyszínről is még folynak az egyeztetések.