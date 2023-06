Spanyolország ellen ugyan nem jött össze a bravúr a női kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében, de a bronzmeccsre is motiváltan érkezett Székely Norbert együttese. Az előző körhöz hasonlóan inkább ellenfelünk számított esélyesebbnek, de válogatottunk a kontinensviadal után többször is bizonyította, hogy van tartása.

A helyosztót hatalmas elánnal kezdte az NKA Universitas PEAC együttesének korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág, aki támadásban és védekezésben is oroszlánrészt vállalt a jó rajtban. Mindenesetre következett egy hat perces eredménytelen sorozat, ez idő alatt pedig Franciaország tovább növelte előnyét.

A második negyedben sem bírt mit kezdeni a magyar együttes az agresszív védekezéssel, így inkább az eladott labdák számát sikerült növelni. Tény, hogy Lelik és Goree hármasa adott némi lendületet, de riválisunk nem lassított, persze a gyenge dobóhatékonyságunkkal nehéz lett volna csökkenteni a különbséget.

A nagyszünetben sikerült felrázni az együttest, futószalagon jöttek az értékes pontok, így ezúttal is egy kiélezett végjátékra lehetett számítani. Sajnos a francia gárda nem bízta a véletlenre a dolgot, begyújtotta a rakétákat, ezzel maradt a negyedik hely. De ami ennél is fontosabb, hogy megvan az olimpiai selejtező, ez pedig már önmagában is óriási siker.

Magyarország–Franciaország 68–82 (8–26, 22–23, 19–12, 19–21)

Női kosárlabda Európa-bajnokság, bronzmérkőzés. Ljubjana. Magyarország: STUDER 15/9, Lelik 6/6, Dubei 9, GOREE 15/6, KISS V. 21/3 Cserék: Aho, Kányási, Határ 2, Török Á., Horváth B., Ruff-Nagy, Varga A. Szövetségi kapitány: Székely Norbert. Franciaország legjobb pontszerzői: TOURE 20/18, RUPERT 13/3.

Az Európa-bajnoki döntő (Belgium–Spanyolország) 20 órakor kezdődik.